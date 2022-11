Voorwaardelijke straf voor man (68) na bedreigingen met mes

De bewoonster van een appartement langs de Handelskaai in Kortrijk had de beklaagde gevraagd om op 21 februari aanwezig te zijn op haar appartement. “Ze verwachtte bezoek van een andere dame die ze niet meer binnen wilde laten”, zei de man tegen de rechter. Toen die dame inderdaad kwam opdagen en er toch in slaagde om zich naar binnen in het appartement te werken, ontstond een schermutseling tussen de man en de dame. Hij haalde daarbij een zakmes uit en hield dat op 40 centimeter van haar keel en had de houding om te steken. Uiteindelijk kon een buurman tussenkomen. “Ik had nooit de bedoeling om iemand te verwonden”, zei de man tegen de rechter. “Ik heb zelf de politie gebeld en heb mijn mes meteen afgegeven. Dat is een mes dat vrij verkrijgbaar was en dat ik altijd bij me had. Het spijt me enorm. Wanneer iemand me nu vraagt om ergens in tussen te komen, doe ik dat niet meer en trek ik het mij niet meer aan.” De man is nu veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden en een boete van 800 euro met uitstel.