Voorwaardelijke straf voor exhibitionisme langs jaagpad tussen Kortrijk en Lauwe

+13 organi­seert quiz ten voordele van Wereldjon­ge­ren­da­gen

+ 13 OLV Roeselare trekt in augustus naar de Wereldjongerendagen in augustus. Om hiervoor geld in het laatje te brengen organiseert de jeugdbeweging op zaterdag 18 maart een quiz in zaal De Kiem langs de Sint-Hubrechtstraat. De deuren gaan er open om 19.30 uur,de quiz start om 20 uur. Deelnemen kan met ploegen van vier en per ploeg betaal je 20 euro. Inschrijven kan via plussers.roeselare@gmail.com.