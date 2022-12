Voorwaardelijke celstraf maar effectieve boete voor palettendief die 17 keer toesloeg bij Boplan

Roeselare 'Computer in je rugzak' helpt 215 leerlingen op digitale snelweg

Met het reglement ‘computer in je rugzak’ ondersteunt stad Roeselare sinds 2018 digitale integratie in het onderwijs. Het reglement stimuleert scholen om digitale toestellen, met de nodige software, onderhoud en technische ondersteuning betaalbaar ter beschikking te stellen aan gezinnen in (digitale) armoede. Scholen kunnen hiervoor een subsidie van maximum 200 euro per leerling in armoede aanvragen. “In 2022 vroegen zes scholen een premie aan voor 215 leerlingen”, weet schepen van flankerend onderwijs Mieke Vanbrussel (CD&V). “Het reglement wordt momenteel bijgestuurd om beter tegemoet te komen aan de diverse manieren waarop Roeselaarse scholen IT-toestellen aankopen en/of aanbieden aan leerlingen, zoals leasecontracten, raamcontracten met IT-leveranciers of doorverwijzing naar reguliere handelszaken.”

7:54