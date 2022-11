Volg een infosessie over hart- en vaatziekten door cardioloog Maarten Vanhaverbeke

Maarten Vanhaverbeke is cardioloog in AZ Delta. Naast de algemene cardiologie, is hij gespecialiseerd in het behandelen van vernauwingen en verstoppingen van de kransslagaders. In deze infosessie legt hij op een begrijpelijke manier uit welke vormen van hart- en vaatziekten er bestaan, en wat je zelf kan doen om deze aandoeningen te voorkomen. De sessie is gratis. Je kan je plek reserveren via deze link.