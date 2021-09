Vliegtuig zwaar beschadigd na mislukte landing, maar piloot als bij wonder amper gewond

Wevelgem Eerste Ride For Joren eindelijk gereden: “Doet heel veel deugd om hem op zo’n manier te kunnen herdenken”

24 september In Wevelgem is vrijdagavond het eerste criterium Ride For Joren gereden. Bij de wielerwedstrijd wordt gewezen wielrenner Joren Touquet herdacht die in 2019 op 26-jarige leeftijd plots overleed aan een hartfalen op reis in Tenerife. “Joren zou blij zijn mocht hij dit zien”, vertelt zijn broer Jelle Touquet (30).