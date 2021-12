Vlaanderen leerde Lennard (11) kennen in zijn glansrol in Beau Séjour: “Maar het is zó jammer dat ik door corona mijn rode loper-moment gemist heb”

Heule Handelaars bundelen krachten met automaten­shop

Brood, pralines, snoep, drank of een bereide maaltijd nodig? Je vindt het allemaal in een nieuwe automatenshop in Heule, naast kapsalon Naturel. “Mensen kunnen er de producten de klok rond kopen, het is een mooi initiatief”, zeggen kapster Ann Demeurisse en haar man Pieter Debaere.

17 december