Vlaams Belang Wevelgem deelt chocolademelk uit tijdens solidariteitscampagne

“Ook bij ons is er armoede”, zegt afdelingsvoorzitter Dennis Bels (Vlaams Belang). “Het treft niet alleen Wevelgemnaren, meer dan 600.000 Vlamingen leven nu in armoede. “Dat is een alarmerend hoog cijfer. De federale en Vlaamse overheid schieten te kort. Maar ook hier in Wevelgem kan het beter door bijvoorbeeld de voedselbank sterker te ondersteunen of door middel van flankerend beleid in het kader van legebrooddozenproblematiek.” Om het probleem van de stijgende armoede onder de aandacht te brengen deelde de lokale afdeling van het Vlaams Belang woensdag gratis chocolademelk uit op de Markt.