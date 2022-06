Vijverhof pakt uit met zomerrestaurant Lac Trois: “Klaar voor een prachtige zomer”

Het nieuwe buitenrestaurant is de hele zomer open tot en met september. “Het is een gezellig zomerrestaurant waar we vlees en vis op de grill klaarmaken”, klinkt het bij het Vijverhof. Lac Trois is vijf dagen op zeven open en biedt lunch aan vanaf 12 tot en met 14.30 uur en diner van 18.30 tot en met 22 uur. De sluitingsdagen zijn op dinsdag en woensdag. De naam Lac Trois verwijst naar het meer en naar het huisnummer van de locatie, Marremstraat 3 in Wevelgem. Stijn Heytens blijft het gezicht van het restaurant, voor feesten wordt samengewerkt met het nieuwe duo Curd Couckuyt en Katrien Isembaert. “Zij hebben dertig jaar lang feestzalencomplex Vossenberg in Hooglede in goede banen geleid en worden nu onze partners voor elk feest. Het is een ijzersterk professioneel duo in het klaarmaken en begeleiden van elk feestmaal.”