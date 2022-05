Vijf redenen waarom een stek in de Nieuwstraat in Wevelgem jouw woondroom is

Het nieuwe Durabrik-woonproject in de Nieuwstraat biedt het beste van twee werelden: het ligt op een boogscheut van het centrum van Wevelgem én het is omgeven door groen. Benieuwd wat je er nog meer van kan verwachten? Ontdek hier vijf redenen waarom dit jouw woondroom is.

• Mooie mix

In de Nieuwstraat vind je een mooie mix van 17 appartementen en 12 woningen. Bij de woningen kan je kiezen tussen halfopen en gesloten bebouwingen met drie of vier slaapkamers. De appartementen zijn verspreid over twee residenties en hebben maximum twee slaapkamers. “Zowel bij de huizen als bij de appartementen is er voldoende buitenruimte”, aldus Quirijn Pannecoucke, die voor Durabrik werkt. “De huizen hebben een tuin en de appartementen beschikken over mooie terrassen tot 70 vierkante meter.”

• In het groen

Wil je nog meer van de buitenlucht genieten? Dat kan in de prachtige parktuin van het project. Geen beton in het midden tussen de huizen en de residenties, maar wel een groene zone met water. Kortom, de ideale plek voor gezinnen, jonge koppeltjes en mensen die rustig van hun pensioen willen genieten.

(lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm De appartementen beschikken over zeer ruime terrassen. © Durabrik

Volledig scherm Bij de woningen kan je vanuit de leefruimte naar de tuin kijken. © Durabrik

• Veilig wonen

Verder is het in de Nieuwstraat ook veilig wonen. “Dit nieuwbouwproject is een plaats waar jong en oud samenkomen. We willen er dan ook voor zorgen dat iedereen zich hier op zijn of haar gemak voelt”, zegt Durabrik-collega Vincent Sohier. “Om dat te bekomen zijn de woningen uitgerust met sensoren die het geurloze, maar levensgevaarlijke koolstofmonoxide opsporen. Buiten staan de auto’s ook op een centrale parkeerpocket. Er is dus amper doorgaand verkeer, waardoor buitenspelen kinderspel is en wandelaars en fietsers alle ruimte krijgen.”

• Toplocatie

Dat wil daarentegen niet zeggen dat het nieuwbouwproject moeilijk te bereiken is. Het ligt op fietsafstand van de dorpskern en winkels, scholen, sporthal en zwembad zijn in de buurt. Ook steden als Kortrijk, Roeselare en Ieper zijn vlot bereikbaar via de E403 en de A19. “Het project heeft met andere woorden heel wat troeven die ook voor investeerders de moeite zijn”, zegt Quirijn.

• In goede handen

Tot slot zijn Vincent en Quirijn het eens dat je bij Durabrik in goede handen bent. “Met vijftig jaar ervaring hebben we namelijk heel wat expertise opgebouwd”, aldus de collega’s. “Momenteel is met Joost en Claudia Callens de tweede generatie van het familiebedrijf aan zet. Zij gaan nog verder dan het klassieke sleutel-op-de-deurverhaal en kiezen resoluut voor bouwoplossingen die passen bij het leven van nu. En daar zijn de woningen en appartementen in de Nieuwstraat het perfecte voorbeeld van.”

Wil je meer informatie over deze woondroom in de Nieuwstraat in Wevelgem? Surf dan naar de website van Durabrik. Je mag ook altijd contact met hen opnemen via info@durabrik.be of 09 280 60 60.

Volledig scherm © Durabrik