Vier jonge mannen gewond bij zware klap op beruchte invalsweg naar Moorsele: “Wanneer komt die verkeersremmer er nu eindelijk?”

Moorsele/MenenEen ongeval op het kruispunt van de Ledegemstraat met Clerck’s Straat in Moorsele eiste zondagavond vier slachtoffers. Oorzaak: overdreven snelheid. “En zo gaat het elke keer opnieuw”, zuchten de omwonenden bij het monsteren van de schade. “Dit is de enige invalsweg naar het centrum zonder verkeersremmende maatregel. Hoog tijd dat daar verandering in komt.”

Een Skoda Fabia met vier inzittenden reed rond 17.15 uur vanuit Ledegem naar Moorsele, via de Ledegemstraat. Net voorbij een bocht naar rechts, waar de bewoning opnieuw drukker is, verloor Aaron D. (28) uit Wevelgem de controle over het stuur. De slippende Skoda Fabia plofte links van de weg, op de hoek met Clerck’s Straat, tegen een metalen tuinomheining, vloog tegen een boom en werd daardoor weer op straat gekatapulteerd. Het voertuig ging minstens één keer over de kop en belandde aan de overzijde van de straat op z’n dak tegen een reclamepaneel van carrossier Gino Verstraete.

Door de achterruit

“Ik hoorde een auto hard remmen en het volgende ogenblik was er die verschrikkelijke klap”, zegt Carine Lefever die samen met haar man Marc Dewitte op de hoek van de Ledegemstraat met Clerck’s Straat woont. “Buiten was het één grote ravage. Onze omheining is vernield over een lengte van een tiental meter. Aan de overzijde van de straat lag een auto op z’n dak. Ik hoorde gekreun en hulpgeroep, het volgende moment kropen enkele slachtoffers door de kapotte achterruit van de wagen naar buiten. Eén van hen bloedde hevig aan het hoofd.”

Volledig scherm Bij het ongeval op het kruispunt van de Ledegemstraat met Clerck’s Straat in Moorsele werd een grote ravage veroorzaakt. © Hans Verbeke

Geen autobrand

Omdat er rook te zien was rond het voertuig - mogelijk afkomstig van de uitgeklapte airbags - werd bij de noodcentrale melding gemaakt van een autobrand. Daardoor snelde naast enkele ambulances en een mugteam ook de brandweer ter plaatse. Blussen hoefde niet, maar de extra handen waren welkom voor de opvang van de slachtoffers. Die kregen ter plaatse de dringendste zorgen toegediend en werden vervolgens overgebracht naar ziekenhuizen in Kortrijk en Menen. Na de takelwerken maakte de brandweer het wegdek weer proper. De Ledegem was plaatselijk lange tijd afgesloten voor het verkeer.

Gevraagd: verkeersremmende maatregel

Het ongeval deed bij de omwonenden weer de discussie oplaaien rond overdreven snelheid. “De vorige bewoners van ons huis, mijn schoonouders, hebben ook een keer of drie schade gehad door een ongeval”, zegt Carine Lefever. “En telkens ging het om een auto die te snel had gereden. Een buurvrouw die wat dichter bij de bocht woont, kreeg al verschillende keren onaangekondigd bezoek in haar voortuin.” Een andere bewoonster beaamt. “De lange rechte weg tussen Ledegem en Moorsele nodigt uit tot snelheid maar maakt in onze buurt wel een stevige bocht. Tientallen automobilisten hebben zich daar al op verkeken. Een verkeersremmende maatregel zou hier beslist op z’n plaats zijn. Dit is trouwens de enige invalsweg naar het centrum van Moorsele die daar niet mee uitgerust is”, besluit de vrouw.

