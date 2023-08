‘Verstrooide’ diefstal van gsm uit auto levert man vier maanden cel op

“Ik ben allergisch aan vis en schaaldie­ren, ik was in paniek”: man voor rechter na 191 per uur op snelweg

Een veertiger werd eerder dit jaar geflitst op de A19 in Wevelgem terwijl hij bijna 200 kilometer per uur reed. “Mijn cliënt was in paniek”, sprak zijn advocaat, bloedresultaten onder de arm om zijn verdediging te staven.