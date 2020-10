Verslagenheid in Gullegem groot na gezinsdrama dat moeder en dochter het leven kost: “Veroordeel niet, maar zorg voor elkaar”

Zuid-West-Vlaanderen Tsunami dreigt: voor het eerst ruim 1.000 positieve testen in Zuid-West-Vlaanderen, in een week tijd

20 oktober Komt er zoals in Luik ook in Zuid-West-Vlaanderen een coronatsunami op ons af? De nieuwste weekcijfers van dinsdag 13 tot en met maandag 19 oktober zijn sowieso bijzonder alarmerend, want de kaap van duizend positieve testen in een week tijd wordt voor het eerst gerond. Sinds de eigen metingen eind juli aanvatten. Het zijn er 1.093, om precies te zijn. Alle steden en gemeenten in die regio scoren ronduit slecht. Vooral in Menen blijft de toestand verder escaleren.