Veelpleger loopt weer tegen de lamp: 10 maanden rijverbod en torenhoge boete

Oeps… schepen Wouter Allijns sukkelt in Leie tijdens voorstel­ling vernieu­wend SUP-station

Voor alle duidelijkheid: peddelsurfen is perfect veilig. Al ging het dinsdagmiddag tijdens de voorstelling van een innovatief SUP-station wel even fout, toen schepen van Sport Wouter Allijns (Team Burgemeester) in de oude Leiearm sukkelde. “Tijdens het maken van een bocht om niet tegen de kade te botsen, verloor ik door de sterke stroming mijn evenwicht”, vertelt Allijns.