Vandalen vernielen kunstwerk ‘De Vlasbol’

Vandalen hebben het kunstwerk ‘De Vlasbol’ in het gemeentepark onherroepelijk toegetakeld.Wanneer de vandalen het kunstwerk precies vernietigden is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat de schade niet meer te herstellen valt. De gemeente zal het kunstwerk noodgedwongen definitief laten verwijderen. Het is niet de eerste keer dat onverlaten zich uitleven in het park. Vorig jaar werd ook nog de blauwe Warme William vernield.

Het kunstwerk ‘De Vlasbol’ werd in opdracht van de gemeente gemaakt in 1976 door kunstenaar Lionel Holvoet. De opdracht was om een kunstwerk met een fontein te maken. Alleen heeft de fontein zelf nooit goed gewerkt. Het kunstwerk werd eerst in de Vanackerestraat recht voor het politiekantoor geplaatst. Later verhuisde De Vlasbol naar de bibliotheek in het park. In 2017 werd het kunstwerk nog een laatste keer verhuisd naar het pleintje tegenover de ingang van de bibliotheek.