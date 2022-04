Vandalen breken poot af van koe kaaswinkel Mi KaaZa: “Erg jammer dat dit moet gebeuren”

Wie de koe heeft beschadigd is voorlopig nog onduidelijk. Wel was er zaterdagavond de nonstopfuif in de Porseleinhallen in Wevelgem. “Ik denk dat enkele fuifgangers bovenop de koe zijn gaan zitten waardoor de poot is afgebroken”, vertelt Nele. Maar zeker gaan we dit nooit weten natuurlijk. Ik vind het bijzonder jammer dat dit moet gebeuren. Ik ben ook jong geweest en ben veel uit geweest. Maar ik heb nooit iemand zijn spullen kapot gemaakt. Pas op, het kan ook zijn dat het helemaal niets met de fuif te maken heeft hé.” Nele zal de koe nu laten herstellen. “Gelukkig ligt de poot er nog en kan ze dus hersteld worden. We hebben die koe ooit gekregen van een bevriende kunstenaar. Hij beschilderde die koe helemaal voor ons. Een paar jaar geleden is de staart ook al eens afgetrokken geweest. Nu zullen we de koe even moeten wegdoen om te herstellen. Wat jammer is want aan klanten zeg ik altijd dat ze kunnen binnenkomen aan de koe, het is een herkenningspunt.