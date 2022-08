Van 3 naar 12 locaties voor deelfietsen Donkey Republic

Tot voor kort was er één locatie voorzien in Wevelgem, één in Gullegem en één in Moorsele om fietsen te ontlenen. Maar dat aantal wordt nu sterk uitgebreid. Vorig jaar werd het systeem via een overheidsopdracht, samen met stad Harelbeke en stad Menen, structureel uitgerold in de hele regio. Ook in de andere deelnemende gemeenten zoals in Menen komen er hubs bij. “Het grote voordeel van dit systeem is dat de gebruikers een fiets kunnen ontlenen in de ene hub en terugplaatsen in een andere hub naar keuze”, zegt schepen van Mobiliteit Lobke Maes (CD&V). “Iedereen kan dus vanuit Wevelgem, Menen of Harelbeke naar de deelgemeenten fietsen en de fiets daar achterlaten.” Voor de nieuwe locaties is gezocht naar recreatieve en functionele polen binnen de gemeente. “Denk aan Bergelen, het Leiebos en de industriezones. Op die manier kun je ze ook gebruiken voor een uitstapje of als vervoersmiddel voor woon-werkverkeer.” De locaties in Groot Wevelgem zijn aan het Gemeenteloket, Site Sportspoor, het fietsknooppunt aan de Lauwebrug, het Leiebos, De Deken Jonckheerestraat, de Nieuwe Markt, de Notelaarstraat en het industrieterrein Wevelgem-Zuid. In Gullegem zijn dat de kerk, Industriezone Gullegem-Moorsele en Brasserie Bergelen. In Moorsele blijft de hub aan het standbeeld.