Vaatwasmachine vat vuur in keuken: bewoners ongedeerd

Kortrijk stelt nieuwe lichting van 42 Stadsar­ties­ten voor, wie boekt krijgt kosten deels terugbe­taald

Er is een nieuwe lichting Kortrijkse Stadsartiesten. Wanneer je een van deze 42 acts boekt op jouw straat- of buurtfeest, krijg je de kosten (deels) terugbetaald door de stad. Elk jaar wordt de selectie vernieuwd. In de nieuwe lichting zitten muziekgroepen, circusacts, goochelaars en kinderanimatie. Boek een artiest en zorg voor extra ambiance op jouw buurt- of straatfeest.