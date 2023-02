UPDATE. Wegenwerker (48) overlijdt na aanrijding door vrachtwagen: verplichte botsabsorbeerder stond niet opgesteld

Op de E403 in Moorsele, bij Wevelgem, is woensdagmorgen een wegenwerker om het leven gekomen bij een ongeval. De man werd gegrepen door een vrachtwagen en was op slag dood. Op de plaats van het ongeval stond geen botsabsorbeerder, dat is nochtans verplicht.

Het drama gebeurde rond 6 uur. Een vrachtwagen voor containertransport reed in de richting van Doornik en reed het slachtoffer aan, vermoedelijk op de pechstrook. De 48-jarige Roemeen uit Antwerpen was er bezig met het weghalen van verkeersborden en signalisatie. Hij had de afgelopen nacht onderhoudswerken uitgevoerd. Op een bepaald moment werd hij plots werd weggeslingerd in de groene berm. De chauffeur van de vrachtwagen, die rechts vooraan beschadigd raakte, kon niet onmiddellijk stoppen. De man maakte aan de wisselaar met de A19 echter rechtsomkeert om zo via Rumbeke weer naar de plek van het ongeval te rijden. Hulpverleners probeerden de aangereden arbeider nog te reanimeren, maar dat bleek vergeefs.

Volledig scherm De arbeider werd aangereden langs de E403 in Moorsele en stierf ter plaatse. © Hans Verbeke

De exacte omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. Om die reden werden door het parket een verkeersdeskundige en wetsarts aangesteld. De man zou aangereden zijn op de wegomlegging. De bestuurder van het aanrijdend voertuig legde een negatieve alcohol- en drugtest af. Op het moment van het ongeval stonden geen botsabsorbeerders, dat is nochtans wettelijk verplicht. “Deze stonden voor deze onderhoudswerken ook ingetekend en was ook zo doorgegeven aan de aannemer", zegt woordvoerster Katrien Kiekens van het agentschap Wegen en Verkeer. Hoe het komt dat er op het moment van het ongeval geen botsarborbeerders stonden is niet duidelijk. De man werkte bij het bedrijf Fero Group uit Willebroek dat gespecialiseerd is in signalistie en botsbabsorbeerders. “We focussen ons nu op het slachtoffer en de familie", klinkt het bij het bedrijf waar het overlijden van hun medewerker bijzonder hard is aangekomen. De man was er al lang aan de slag en was er ook erg geliefd.

Drie botsabsorbeerders

Bij dergelijke mobiele werven zoals die in Wevelgem worden altijd drie botsabsorbeerders voorzien. “De eerste wordt op 500 meter van de werf geplaatst, de tweede op 80 meter", zegt Katrien Kiekens van Wegen en Verkeer. “Die staan er met signalisatie om de bestuurders te alarmeren dat er een werf is. De derde botsabsorbeerder wordt vlakbij de werf geplaatst om de arbeiders die aan de slag zijn, te beschermen.”

Quote 63 procent van de Belgen vertraagd niet bij wegenwer­ken Stef Willems, Vias

Uit onderzoek blijkt ook dat maar liefst 63 procent van de Belgen ‘vergeet’ om te vertragen bij wegenwerken op de autosnelweg. “Dat blijkt uit een onderzoek in 11 Europese landen", zegt Stef Willems van Vias. “We zijn daarbij de slechtste leerling van de klas. Het aantal ongevallen aan wegenwerken daalt ook niet. In 2018 waren er 224 ongevallen met lichamelijke letsels, vorig jaar ging het om 171. Over tien bekeken blijft dat aantal schommelen tussen 150 en 224.”

