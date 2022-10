Uitvaartzorg Serrus opent begin november gloednieuwe aula

Uitvaartzorg Serrus had al een aula in Wevelgem en een aula in Sint-Eloois-Winkel. “De aula in Wevelgem is een kleinere aula en is enkel geschikt voor diensten in intieme kring”, zegt Aaron Serrus van uitvaartzorg Serrus. “De aula in Sint-Eloois-Winkel is wel een grote aula. Families kiezen meer en meer voor een persoonlijke uitvaartdienst in een aula. Daar is ook meer plaats om foto’s te tonen, zelfgekozen muziek af te spelen of live muziek. We voelden de nood om te investeren in een extra aula. De geschikte plaats daarvoor vonden we in Gullegem.” De nieuwe aula is voorzien van de modernste technologie. “Er kunnen beeldprojecties gemaakt worden, er hangen ook camera’s in de aula waardoor we de uitvaartdienst kunnen filmen of livestreamen. Iedereen, van welke geloofsovertuiging dan ook, is hier welkom om afscheid te nemen van hun dierbaren.” Uitvaartzorg Serrus is een echt familiebedrijf. Met Aaron en broer Simon is het bedrijf al aan de derde generatie toe. De broers runnen het uitvaartcentrum samen met hun ouders Patrick en Annemie.