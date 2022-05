Uitgestelde Gullegemse carnavalstoet schot in de roos: “Feest tot in de vroege uurtjes”

GullegemVoor de Orde van de Vlaskapelle in Gullegem was het dit jaar geen optie om de carnavalstoet nog eens uit te stellen, nadat vorig jaar corona stokken in de wielen stak. De organisatie verplaatste het evenement daarom naar zondag 1 mei. Dat bleek een goede beslissing, want de stoet werd een dol feestje met heel wat toeschouwers. “Voor ons dorp een van de hoogtepunten van het jaar.”

“Alaaf alaaf alaaf, een zalige hoogdag”, klonk het zondagnamiddag in Gullegem toen om 14 uur voor de 48ste keer de carnavalstoet op gang trok. De meer dan 40 wagens passeerden even daarop aan café Den Osse in het centrum van het dorp, waar de toon meteen werd gezet. “Voor ons is dit een gigantisch groot evenement”, zegt Nele Verweirder, zaakvoerder van Den Osse.

Dikke jas

“Samen met Gullegem Koerse en Fin de Congé is het een van de hoogtepunten van het jaar. We laten ons dan ook volledig gaan. Hier in Gullegem leeft dit echt, je merkt het aan het vele publiek. Normaal staan we hier in februari met een dikke jas aan, maar nu is is dat wel eventjes anders. Hoewel het weer top is, prefereer ik toch de originele datum. Of er morgen veel zal worden gewerkt in Gullegem? Dat weet ik niet, maar wat ik wel weet is dat wij doorgaan tot de in de vroege uurtjes.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Brandweerpost Gullegem maakt van de nood een deugd om nieuwe brandweerlieden aan te trekken. © Henk Deleu

Ook de deelnemers van de stoet kondigen aan na afloop niet onmiddellijk huiswaarts te trekken. Anke Descamps uit Gullegem maakt deel uit van de lokale carnavalsvereniging De Losse Pols. “Net als mijn broer en mijn neven en nichten”, zegt Anke. “We nemen deel als Avatar de Last Airbender, een tekenfilm waar we allemaal mee opgroeiden.” De wagen van De Losse Pols was een van de mooiste van de hele stoet. “We hebben er toch wel wat uren werk in gestopt. De wol die je ziet, is echte schapenwol die we bij een boer haalden. Maar aan het vele werk denken we nu niet meer, we zijn heel blij dat we erbij zijn, nadat we het vorig jaar moesten missen. Ik merk dat er heel wat volk langs het parcours postvat, ik veronderstel dat het publiek er ook naar uitkeek.”

Heulebeek

“Deze stoet is een van de weinige stoeten die dit jaar plaatsvindt, en het is ook iets later dan normaal”, zegt Davy Himpe van De Gullewappers. “Maar wij zijn heel tevreden dat we kunnen uitrijden.” Als thema koos de vereniging de werken die in het centrum van Gullegem op het programma staan. “De gemeente wil onder meer de Heulebeek weer opengooien en een nieuw ontmoetingscentrum bouwen met een groene zone. Een mening hebben we daar niet over, maar we vonden het wel een leuk om er eens mee te lachen. Normaal bouwen wij een wagen voor 5 tot 6 stoeten per seizoen, maar dit jaar nemen we enkel in Gullegem deel. Daarom dat we een thema uit ons dorp kozen.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Tussen de deelnemers aan de stoet waren er nogal wat jonge mensen. © Henk Deleu

Nieuw bloed

De brandweerpost van Gullegem koppelde dan weer het nuttige aan het aangename. “Wij hebben heel dringend nieuw bloed nodig en doen tijdens de stoet een oproep naar kandidaat-brandweermannen”, zegt adjudant Thierry Olievier. “Waar kan je immers meer volk samen krijgen in Gullegem dan op de carnavalstoet? Los daarvan ben ik ook wel carnavalfan. Het is dus dolle pret.” Na een omzwerving in het dorp eindige de stoet in de Kerkstraat, waar de feesttent staat. Die werd in vuur en vlam gezet door Sam Gooris. Daarnaast maakt de orde de uitslag van de stoet bekend en werden de boemelprijzen uitgedeeld. Dj Bongo en Kwak zorgen voor ambiance voor de rest van de avond en nacht. “Alaaf alaaf alaaf!”

Volledig scherm In Gullegem doen heel wat inwoners mee aan carnaval. © Henk Deleu

Volledig scherm Dolle pret tijdens de stoet. © Henk Deleu

Volledig scherm Op sommige plaatsen langs het parcours was er heel veel volk te vinden. © Henk Deleu

Volledig scherm Meer dan 40 wagens maakten deel uit van de stoet. © Henk Deleu