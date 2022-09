Tweede Groot-Wevelgems Bierfestival deze keer ook met wijn uit Wevelgem

Bij de eerste editie vorig jaar stelden zeven Wevelgemse brouwers 26 biertjes voor. Dit jaar komt op het bierfestival ook een wijnboer uit Wevelgem zijn producten voorstellen. “We merkten vorig jaar dat er, vooral van vrouwen, vraag was naar wijn”, vertelt Carlo De Winter van het bierfestival. “En omdat we in Wevelgem verrassend genoeg ook een wijnboer hebben, konden we die kans natuurlijk niet laten liggen.” Robin Taillieu zal er zijn mousserende wijnen voorstellen. “Heel veel mensen weten niet dat er in Wevelgem een wijngaard is”, vertelt Robin Taillieu. “Ik ben er 30 jaar geleden mee begonnen, en ondertussen maken we al jarenlang wijn op kleine schaal. Dat zijn zo’n 1.000 flessen per jaar. We hebben drie soorten, de combinatie van de drie druiven pinot noir, chardonnay en pinot meunier, een blancs de blancs en een roséwijn.” Daarnaast zijn alle Wevelgemse brouwerijen opnieuw present.