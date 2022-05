Twee jaar cel dreigt voor drugsverslaafde twintiger: “Zelfs drugs in gevangenis bij.”

De voorbije jaren verscheen Mike H. quasi jaarlijks voor de rechter voor drugsbezit en/of –verkoop. Begeleidende voorwaarden volgde hij niet waardoor hij uiteindelijk in de cel belandde. Maar zelfs in de gevangenis van Ieper kon hij met 6,7 gram cannabis in de douche geklist worden. En een week na zijn vrijlating in maart 2021 klom hij bij een inval van de politie met een heuptasje op het dak van een tuinhuis. In het tasje en achter een bloempot vonden de agenten 126 gram cocaïne en 33 gram cannabis. Bij een controle op 10 oktober 2021 konden nog eens 10 bolletjes cocaïne en 14 zakjes wit poeder gevonden worden. Het betekende meteen opnieuw het einde van zijn vrijheid want sinds die dag verblijft hij in de gevangenis. “Hij leefde op straat en kwam telkens zonder begeleiding opnieuw vrij”, pleitte zijn advocaat. “Nu zou hij bij zijn moeder in Izegem terecht kunnen.” “Ik besef dat ik al veel kansen heb gekregen en er al veel heb verprutst. Ik ben nu wel bereid me opnieuw te laten begeleiden. Ik liet slechte vrienden vallen, heb een nieuwe vriendin en een beter contact met mijn ouders.” Vonnis op 7 juni.