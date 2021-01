Trucker die tegen amper 20 km/u fietsster (63) doodreed, verlaat rechtbank in tranen

Kortrijk Nog geen vaccins voor ziekenhuis­per­so­neel AZ Groeninge: “Heel jammer”

11:53 De vaccinatie van het personeel van AZ Delta in Rumbeke is gestart, maar voor het ziekenhuispersoneel van AZ Groeninge in Kortrijk zijn er nog geen vaccins. “Wat we jammer vinden. We willen de honderden medewerkers van de corona-afdelingen en op spoedgevallen en Intensieve Zorgen zo snel mogelijk kunnen vaccineren”, reageert woordvoerder Stefaan Lammertyn van AZ Groeninge.