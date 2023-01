Trajectcontrole Menenstraat actief

De trajectcontrole in de Menenstraat in Wevelgem is actief, dat meldt de politiezone Grensleie. Het verkeer dat vanuit Wevelgem naar Menen rijdt en omgekeerd wordt dus vanaf nu voortdurend gecontroleerd. De maximumsnelheid op het hele traject van zo’n twee kilometer is 50 kilometer per uur en start in Wevelgem vanaf de Artoisstraat. Ook in de Kortrijkstraat in Wevelgem is er trajectcontrole over zo’n één kilometer, ook daar is 50 kilometer per uur de maximumsnelheid.