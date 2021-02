Torenkraan valt omver op werf en mist woning van Rudy op luttele centimeters na: “Dit had véél erger kunnen aflopen”

Kortrijk Brandje in pelletka­chel is snel onder controle, niemand raakt gewond

15 februari De brandweer rukte zondag net voor middernacht uit naar de Hoevestraat in Kortrijk. In een woning die gelegen is achter enkele loodsen was een brandje uitgebroken in de voorraadbak van de pelletkachel. “De situatie was helemaal niet erg en we hadden het vuur dan ook onmiddellijk onder controle”, klinkt het bij de brandweer. “Schade is er amper of niet.” Bij het brandje raakte niemand gewond. Na een dik kwartier konden de meeste blussers alweer richting kazerne.