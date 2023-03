Thibo en Sietse van Meltheads boeien toeschouwers tijdens eerste muzikale klap

Gedurende de praatsessies in de gezellige living van de jeugdclub schetsen verschillende sprekers uit de muziekwereld hun eigen verhaal en hun weg naar het succes die ze afgelegd hebben. Muzikale klap is gratis en vindt steeds plaats in een ongedwongen, losse sfeer. Voor de eerste sessie strikte organisator Stan Verstraete Thibo Vanderroost en Sietse Willems van Meltheads, een Antwerpse band die aan de rand staat van de grote doorbraak. Manager Thibo Vanderroost groeide op in Rekkem en samen met de frontman Sietse Willems kreeg hij de toeschouwers anderhalf uur stil gedurende het boeiende verhaal van Meltheads waarin een paar anekdotes de revue passeerden.

Geen wilde backstageverhalen

Voor Sietse Willems was de Wevelgemse jeugdclub geen onbekend terrein. “We traden hier in 2021 al op maar het werd een zeer vreemde show. Het was de laatste dag voor de café’s weer moesten sluiten door corona en er hing een akelige sfeer. De toeschouwers durfden amper bewegen en hielden afstand.” Ook aan een optreden op de Jiggy Open Air van de Scouts in Menen houdt de zanger een bijzondere herinnering over. “Na de show kwam de verantwoordelijke van het platenlabel May Way Records even naar de backstage om met ons een contract te tekenen. Schitterend gewoon.” Voor wilde backstageverhalen zijn we bij Meltheads aan het foute adres. “We proberen ons altijd netjes te gedragen en laten onze ruimte steevast piekfijn achter. En denk ook niet dat we ons altijd lazarus drinken want we zijn toch professioneel bezig. Jullie zuipen toch ook niet op het werk?”, vroeg hij de opgekomen fans met een knipoog.

Tournee met dEUS

De band -opgericht in 2018- die voor hetzelfde geld als A.I.D.S. door het leven zou gaan maakte vooral furore op HUMO’s Rockrally. “Een leuke contest maar de jury kan toch wel streng uit de hoek komen. Ze hebben mijn vorige muziekgroep in een voorronde eens afgeschilderd als bandje dat beats van de Aldi produceert. Zomaar mensen voor het vuil van de straat behandelen is toch niet meer van deze tijd. Je moet altijd respect tonen voor het werk van iemand anders.” Ondertussen heeft Meltheads de harten van de Belgische toprockband dEUS veroverd en mag het mee als support act op Benelux-tour. “Of we daar rijk van worden? Onze manager is nog aan het berekenen hoeveel verlies we tijdens die concertenreeks zullen draaien”, lacht Sietse. “En neen we zijn niet van plan om ondanks het succes van de single ‘Naïef’ nog meer Nederlandstalige nummers te produceren. We zullen tijdens onze passage in Duitsland wel een Duitse versie brengen van ‘Naïef’ en tijdens de sessies in Frankrijk een Franse”, verklapte Sietse Willems nog.

Organisator Stan Verstraete van Ten Goudberge blikte tevreden terug op de eerste praatsessie. “We hopen dat onze komende events op evenveel bijval kunnen rekenen.” De Muzikale klap krijgt nog twee keer een vervolg. DJ SNS en Low G (22 maart) en Wannes Loosveldt (19 april) zijn de volgende gastsprekers. Meer info en inschrijvingsformulieren vind je via de Facebookpagina van BAT of JC Ten Goudberge.

Volledig scherm Muzikale klap met Thibo Vanderroost en Sietse Willems (Meltheads). © Maxime Petit

