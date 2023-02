Te snel in zone 30 in eigen straat: boete en 8 dagen rijverbod voor automobiliste

De vrouw kon zich wel voor het hoofd slaan nadat ze het proces-verbaal in de brievenbus kreeg. Op 2 februari 2022 was S.V. in de Ieperstraat in Moorsele, haar eigen straat, geflitst aan 67 kilometer per uur. Op die plaats was al even een zone 30 ingevoerd. “Je kan moeilijk zeggen dat je niet wist dat je er maar 30 kilometer per uur mocht rijden, in je eigen straat?”, stelde de politierechter een retorische vraag. “Ik was verstrooid en gehaast”, moest de vrouw toegeven.