Tapijtenbedrijf Demuynck verbreekt eigen wereldrecord tapijten stapelen met meer dan een meter: “We klokten af op 6 meter 52 centimeter”

“Het idee voor de stunt is ontstaan tijdens de coronacrisis”, zegt zaakvoerder Filip Demuynck. “Ons bedrijf bestaat al 49 jaar en nog veel mensen die hier passeren weten dat niet. Met de wereldrecordpoging wilden we op een leuke manier onze firma in de spotlights plaatsen. Het is uitgegroeid tot een fijn evenement met vrienden en medewerkers.” In 2021 bouwde Filip Demuynck een toren met 367 tapijten van 5 meter en 6 centimeter. “Het is geen senicure om honderden tapijten op elkaar te leggen”, aldus de zaakvoerder. “Het is toch even nadenken over de stabiliteit. Vorig jaar deden we voor de ingang van het bedrijf, waar het bijna plat is. Bijna plat is echter niet goed genoeg. Door het enorme gewicht begon de tapijtenberg te schuiven. De minste afwijking tijdens het bouwen van de toren wordt genadeloos afgestraft. Dit jaar verhuisden we naar de achterkant van onze site. Nu namen we geen risico meer en begonnen we te stapelen op een waterpas platform en het resultaat daarvan zien we nu.”