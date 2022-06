Tapijten Demuynck wil eigen wereldrecord tapijten stapelen verbeteren

“Vorig jaar hebben we het stapelen vroegtijdig moeten afbreken omdat de toren begon te schuiven en ze anders zou kantelen”, vertelt zaakvoerder Filip Demuynck van Tapijten Demuynck. “Dat hadden we niet verwacht. Ondertussen hebben we al een beetje ervaring erin, en we willen deze keer ons eigen wereldrecord verbeteren.” Zaterdag gaan de arbeiders bij Demuynck opnieuw aan het stapelen. “Indien we ons record verbeteren, zullen we volgend jaar nog eens een poging doen om ons record scherper te stellen, maar dan zal het ook goed geweest zijn.” De toren moet zaterdag tegen ongeveer 16 uur volledig klaar zijn.