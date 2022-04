Tafeltennis club Gullegem schenkt pingpongtafels aan scholen: “Kinderen warm maken voor de sport”

In de Gemeentelijke Basisschool Wevelgem in de Hoogstraat zijn de leerlingen alvast enorm enthousiast. “We hebben nu twee tafels in onze polyvalente ruimte geplaatst”, zegt sportleerkracht Pieter Cappon. “We kunnen sinds kort vak voor de Paasvakantie gebruiken. Omdat twee tafels te weinig is om te gebruiken tijdens de sportlessen met klassen van zo’n 24 leerlingen, kunnen leerlingen van het zesde leerjaar komen spelen over de middag. Ik had eerst twee middagen per week voorzien, maar in geen tijd wilden meer dan 40 leerlingen komen spelen. Dat is meer dan de helft van al onze leerlingen in het zesde leerjaar. Dan ben ik meteen moeten overschakelen op een doorschuifsysteem waarbij elke middag leerlingen kunnen pingpongen. Later kunnen we ook nog lagere klassen aan bod laten komen. Het is ook de bedoeling dat ik eens samen met iemand van de club initiatielessen kan geven zodat ze ook iets meer leren over de juiste techniek.”