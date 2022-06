Taart bakken, loopt verkeerd af: oven vat even vuur

Het incident deed zich voor rond 15 uur. De vrouw in kwestie wilde een taart bakken en dus stak ze de oven aan. Maar resten van vorige bakbeurten raakten oververhit en dus ontstond een klein brandje in de oven. De vrouw nam geen risico en belde de brandweer. Blussers van vijf verschillende posten repten zich naar de Noordkouter. Maar de officier, die met de manschappen van de tankwagen van Gullegem als eerste ter plaatse was, kon al snel de dispatching verwittigen dat er geen extra blussers meer nodig waren. “We hebben zelfs niet eens moeten blussen, de vlammen waren al gedoofd bij aankomst”, klinkt het. De dame des huizes schaamde zich omdat ze zo snel de brandweer had gebeld maar de officier stelde haar gerust. “Het was net bijzonder verstandig om ons te bellen, daarvoor zijn we er net. Het is helemaal geen probleem dat we niet hoeven te blussen, integendeel. Beter dit dan een zware brand.”