‘Surplatse’ komt in de plaats van braderie dat na halve eeuw stopt te bestaan: “Hopelijk hoeven we als gemeente maar één keer het gat op te vullen”

WevelgemHet bestuur van de erg bekende braderie in Wevelgem hield er na de succesvolle jubileumeditie vorig jaar mee op. Vanuit de handelaars zelf kwam er geen concrete actie om de organisatie over te nemen en dus springt de gemeente in de bres met ‘Surplatse’. “We hopen op een succes, en hopelijk hoeven we dit ook maar één keer te doen”, zegt schepen van Economie Kevin Defieuw (CD&V).

De braderie in Wevelgem is altijd een succes, maar de vijftigste keer in prachtig weer vorig jaar met onder andere optredens van Camille was een spetterende editie. Toch hield het verouderde bestuur er na vorig jaar mee op te bestaan. Te veel werk voor veel te weinig handen, klinkt het bij hen. Een nieuwe organisatie voor de braderie vanuit de handelaars werd nog niet gevonden. Maar het gemeentebestuur kon het derde weekend van september niet zomaar laten passeren. En dus is er op zondagnamiddag 18 september dit jaar ‘Surplatse’. “Het wordt sowieso kleinschaliger”, zegt schepen van Economie Kevin Defieuw (CD&V).

Volledig scherm Surplatse Wevelgem, een alternatief voor de braderie. Robbe Deflo en schepen Kevin Defieuw. © Maxime Petit

Geen braderie

“We wilden sowieso een alternatief bieden omdat er anders helemaal niks zou zijn tijdens dat derde weekend van september”, zegt schepen Kevin Defieuw (CD&V). “Het is geen braderie, we focussen ons ook meer op de Wevelgemse handelaars en verenigingen.” De zone loopt van het Park tot aan de Roodbaardstraat en van de Lode Boningestraat tot de Deken Jonckheerestraat, met kermis op het Guldenbergplein. Daarnaast is er plaats voor optredens, lokale handelaars en ondernemers. “De sportdienst organiseert ook het Wevelgems Kampioenschap Surplacen.”

De gemeente hoopt dat er volgend jaar opnieuw gewoon braderie is. “We zouden graag hebben dat volgend jaar nieuwe mensen hun schouders onder de Braderie willen steken. Er waren al enkele enthousiastelingen, maar mede door corona durfden ze de stap nog niet te wagen. We kunnen als overheid wel iets doen, maar niet alles natuurlijk. De Braderie is een begrip in de ruime omgeving van Wevelgem. Het zou bijzonder jammer zijn, mocht dit evenement verloren gaan. Voor de nieuwe initiatiefnemers voorzien we voor de Braderie uiteraard opnieuw de nodige financiële, logistieke en promotionele ondersteuning.”

