Steenkapper Bernard (61) gaat met pensioen, zoon Maarten (34) neemt over: “Ben de vijfde generatie die het bedrijf verder zet”

WevelgemSteenkapper Bernard Demeyere (61) van het bedrijf Natuursteen Demeyere in Wevelgem gaat eind dit jaar met pensioen. Zoon Maarten (34) neemt het bedrijf over en is hiermee de vijfde generatie die het bedrijf verder zet. “Nooit gedacht dat één van mijn zonen de zaak verder wilde zetten, tot Maarten ineens thuis kwam en zei dat hij voor steenkapper wilde leren”

Bernard Demeyere (61) nam de zaak in 1997 over van zijn vader en gaat eind december met pensioen. Met zijn zoon Maarten (36) staat de opvolging klaar om het bedrijf over te nemen. “Maarten is mijn jongste zoon. Eerder was al duidelijk dat mijn twee andere zonen de zaak niet zouden verder doen. Maar op een dag kwam Maarten thuis en zei hij dat hij voor steenkapper wilde leren.” En zo ging Maarten op zijn veertiende naar de school in Herzele waar je toen nog de opleiding steenhouwerij kon volgen. “Van jongs af aan ging ik mee met pépé naar Carrières du Clypot in Soignies, de steengroeve van waar de blauwsteen afkomstig is. Hij nam me ook heel vaak mee in het bedrijf zelf, en zo is die passie gegroeid.”

De vijfde generatie van natuursteenbedrijf Demeyere. Maarten Demeyere neemt het bedrijf vanaf 1 januari over

Vijfde generatie

Maarten Demeyere is de vijfde generatie die het familiebedrijf verder zal zetten vanaf 1 januari. Het was Jozef Demeyere die kort na de Eerste Wereldoorlog een stukje grond huurde in de Menenstraat in Wevelgem om zijn steenkapperij te starten. Later kocht hij een ander stuk grond om zijn steenhouwerij uit te breiden. Hij overleed in 1966, zijn zoon Adolf Demeyere zette de zaak verder. Zijn zoon Rudolf Demeyere leerde de stiel als 15-jarige knaap in de steengroeve in Wallonië en ging daarna aan de slag bij zijn vader.

Een oude foto van grootvader Demeyere als kleine jongen op de steenhouwerij

Rudolf besloot in 1980 om zijn eigen steenkapperij te beginnen in de Moorselestraat, waar Natuursteen Demeyere tot op vandaag gevestigd is. Beide zonen Bernard en Chris volgden de opleiding voor steenhouwerij in Herzele. “We schreven ons in, maar de opleiding kon niet starten omdat er te weinig inschrijvingen waren vertelt Bernard. “Eén jaar later startte de opleiding wel, we zaten met vier in de klas en werden de eerste gediplomeerde steenkappers van Vlaanderen.” Broer Chris haakte af, maar Bernard zette de zaak wel verder, tot en met 31 december dus.

De vijfde generatie van natuursteenbedrijf Demeyere.

Minder steenkappers

Het beroep van steenhouwer wordt minder en minder uitgevoerd. “Vroeger waren we in Wevelgem nog met vier, nu blijven we nog met twee over”, vertelt Bernard. “Meer en meer steenhouwerijen sluiten, maar de vraag naar het handwerk blijft. Wanneer we vroeger vooral onder de kerktoren werkten, is ons gebied nu veel groter geworden. Er zal altijd werk zijn voor steenkappers.” Bernard zal zoon Maarten uiteraard met raad en daad blijven bijstaan. Ook voor de papierwinkel zal moeder nog even helpen. “Maarten kent de stiel ondertussen ook bijzonder goed.” Hij ging eerst aan de slag bij een andere steenkapper en zit sinds 2010 in de zaak. “Onze specialiteit blijft grafzerken, graniet en marmer, composiet, keukentablettenen vooral blauwsteen voor in de bouw”, vertelt Maarten. “We verwerken uitsluitend Belgische blauwsteen van superieure kwaliteit die we zelf kiezen en afhalen in de steengroeve in Soignies.”

De vijfde generatie van natuursteenbedrijf Demeyere.Van links naar rechts: medewerker Nico Vandamme, mama Leentje Vanlangendonck, Maarten Demeyere, Kim Deghezelle en Bernard Demeyere

