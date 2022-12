Sportanker Ruben Van Gucht spreekt de Sportreceptie in CC Guldenberg aan elkaar

Naar jaarlijkse traditie worden Wevelgemnaars die het voorbije jaar individueel of in teamverband opmerkelijke sportieve prestaties geleverd hebben of zich achter de schermen jarenlang bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt ten voordele van de sport in het algemeen of van een sportvereniging in het bijzonder, in de kijker gezet. Die geleverde prestaties of verdiensten kunnen zich situeren op lokaal, regionaal, provinciaal, Vlaams, nationaal of internationaal niveau. De sportreceptie start om 20 uur. De toegang is gratis en iedereen is welkom! Reserveren is niet nodig. De moderator van de avond is Ruben Van Gucht. Ken of ben je overigens iemand of een team die het verdient om gehuldigd te worden? Dan kan je via deze link het formulier invullen. Het formulier moet voor 9 januari ingediend zijn.