SPARK afterwork en festival op 17 en 24 augustus in gemeentepark

4 maanden cel voor man (66) die onbekende vrouw aan broodafde­ling in supermarkt slaat

Een 66-jarige man uit Roeselare is veroordeeld tot een celstraf van vier maanden voor een winkeldiefstal, weerspannigheid en opzettelijke slagen en verwondingen. Zo sloeg hij een dame aan de broodafdeling van supermarkt Carrefour in Roeselare. Het 46-jarige slachtoffer was een tijdje arbeidsongeschikt.