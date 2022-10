SoCal Kitchen wordt Big Wave Burgers: “Naast het restaurant trekken we er nu ook op uit met onze foodtruck”

“Het idee om ook met een foodtruck te starten speelde al langer”, vertelt Issey Ameye (23) van Big Wave Burgers. “Er kwamen al langer vragen om op evenementen te staan met onze hamburgers. Alleen moesten we toen onze bakplaten meenemen en was het altijd een hele verhuis. We konden toen niet op hetzelfde moment het restaurant openen. En dus hebben we van deze iets langere break sinds midden augustus de tijd genomen om een Foodtruck in elkaar te steken. ’t Is te zeggen, dat heeft mijn vader gedaan. Hij is er zo’n twee maanden mee bezig geweest. Vorige week stonden we er een eerste keer mee op het Student Welcome Concert in Kortrijk. Meteen een hele leuke en drukke vuurdoop. De bedoeling is om met de foodtruck ook ergens op een kerstmarkt te staan, tal van privéfeestjes, de Sinksenfeesten in Kortrijk en deze zomer willen we ook samenwerken met een surfclub aan zee.”