Siouke (18) is finaliste van Miss Grace Benelux

MIJN DORP. Bibmedewer­ker en auteur Koen D’haene (59) over zijn Wevelgem: “De gemeente lééft, maar is ook grijs en volgebouwd”

Hij is al jaren stafmedewerker in Bib in het Park in Wevelgem, maar is zelf ook een bekroond auteur. In totaal schreef hij al zo’n twintig boeken, zowel voor kinderen, jeugd en volwassenen. Koen D’haene is een geboren en getogen Wevelgemnaar. Dit is de ‘lelijke’ gemeente van Koen die hij erg koestert. Lees hieronder waarom.