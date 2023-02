Scouts organiseert Kaffée VTT: Een mountainbiketocht met winterbar

Wie wil kan zaterdag deelnemen aan de mountainbiketocht van scouts Tempeliers Gullegem - Moorsele. Vanaf 7.30 uur tot 13 uur is er een vrije strart. Je kan kiezen tussen drie uitgepeilde tochten, één van 27 kilometer, 38 kilometer en 57 kilometer. De start voor de tocht van 57 kilometer is om 12 uur. “We zorgen voor gratis koffie, een boterham met gehakt, uitgebreide bevoorrading, depannage, douches en een parking met een bewaakte fietsenstalling”, klinkt het bij de scouts. Start en aankomst is in de lokalen van de scouts in de Poststraat in Gullegem. “Na inspanning is er natuurlijk tijd voor ontspanning. Je kan de hele dag terecht in onze winterbar. Deelnemen aan één van de mountainbiketochten kost 5 euro voor leden, 7 euro voor niet-leden. Meer info vind je hier.