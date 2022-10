‘Schrik van Wevelgem’ lapt alles aan zijn laars: weer 12 maanden rijverbod en fikse boete

De politierechter in Kortrijk gaf M. dinsdag bij verstek nog maar eens 12 maanden rijverbod en een boete van 4.800 euro. Reden: de Wevelgemnaar had zijn rijbewijs niet ingeleverd na een eerdere veroordeling maar werd toch weer betrapt achter het stuur van een wagen. Zijn voorgeschiedenis in de rechtbank liegt er nochtans niet om. Ike M. weet dat hij zwaar gestraft wordt als hij nog maar eens buiten de lijntjes kleurt, maar het lijkt hem niet te deren. In december 2019 werd de Wevelgemnaar nog veroordeeld tot 9 maanden cel en ruim 6 jaar rijverbod, toen hij zich in maar liefst vijf verschillende dossiers ineens moest verantwoorden. Hij kreeg toen ook een boete van bijna 16.000 euro. De rechter legde hem ook een alcoholslot op en de vier herstelproeven (beide rijexamens en het ondergaan van medische en psychologische proeven). Diezelfde herstelproeven kreeg M. ook nu weer opgelegd.