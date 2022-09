Scholengroep krijgt 304.989,60 euro subsidies voor aankoop deel Kloostergebouw

De beslissing tot aankoop van het kloostergebouw en bijhorende tuinen door de scholengroep en de gemeente werd in 2020 al genomen. Nu is de scholengroep verzekerd van 304.989,60 euro aan subsidies van de Vlaamse Regering. De gezamenlijke aankoop kadert in het ruimer plan van de gemeente om de Deken Jonckheerestraat te ontharden. De eerste werken voor de ontharding zijn begin september ook gestart. De Vlaamse Regering investeert in de eerste schoolmaand van het nieuwe schooljaar meer dan 3,5 miljoen euro in 31 West-Vlaamse scholenbouwprojecten. “Met dat geld kunnen scholen hun gebouwen vernieuwen of uitbreiden”, zegt Vlaams Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). “Kwaliteitsvol onderwijs vraagt nu eenmaal kwaliteitsvolle onderwijsinfrastructuur.” Over heel Vlaanderen investeert de Vlaamse Regering meer dan 33 miljoen euro in 127 scholenbouwprojecten. Deze regeerperiode trekt Vlaanderen zelfs maar liefst drie miljard euro uit om schoolinfrastructuur te vernieuwen en uit te breiden. “Dat is een half miljard euro extra in vergelijking met de vorige regeerperiode.” Het subsidiebedrag voor de scholengroep Scholen aan de Leie is bij de drie hoogste bedragen in West-Vlaanderen.