Rode Kruis Wevelgem schenkt materiaal aan getroffen gebieden in Oekraïne

“We zijn momenteel druk bezig met de verhuis van ons voormalig lokaal in de Lauwestraat naar een nieuw lokaal in de Papestraat”, vertelt Bart Durieu van het Rode Kruis in Wevelgem. “Bij een verhuis neem je vaak ook afscheid van materiaal. Wij hadden zo’n 40 brancards, twee tenten die als hulppost kunnen ingezet worden, wat medisch beademingsmateriaal, een verzorgingstafel en enkele krukken over. Wij konden dit helaas niet meer gebruiken. Via het Rode Kruis in Tielt zijn we in contact gekomen met twee vrijwilligers die op hun beurt nauwe contacten hebben met vrijwilligers van het Rode Kruis in Polen. Zij verdelen vanuit Polen hulpgoederen naar getroffen gebieden in Oekraïne om de lokale bevolking te helpen. Ondertussen is ons materiaal opgehaald en vertrokken naar Oekraïne. Hopelijk kunnen ze het daar goed gebruiken.”