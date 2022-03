“Rekenmachine moeten nemen”: maand rijverbod voor automobilist met 3,5 promille alcohol in het bloed

De procureur kon geen beroep doen op de gangbare tabellen, de politierechter moest er naar eigen zeggen zelfs haar rekenmachine bijnemen. K.V. had op 23 november 2021 in Wevelgem duidelijk te veel gedronken toen hij in zijn wagen stapte. Het was dan ook niet zo verwonderlijk dat er bij de politie een telefoontje binnenliep dat iemand dronken met zijn wagen vertrok. De politie kon V. tegen houden en trok meteen zijn rijbewijs voor vijftien dagen in. “Ik kampte met een depressie en zat in een vechtscheiding verwikkeld”, vertelde V. aan de politierechter. “Twee dagen later liet ik me in het ziekenhuis opnemen.” Omdat hij nog een blanco strafregister heeft, legde de politierechter geen alcoholslot op.