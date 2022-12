Reiniging riolering Kortrijksestraat in de nacht van 5 op 6 december

Wervik/Menen/Lauwe Zestien sociale woningen in wijk Het Park krijgen zonnepane­len: “Goedkope en duurzame stroom voor huurders”

In opdracht van woonmaatschappij !Mpuls Menen-Wervik krijgen de daken van de sociale meergezinswoningen in de Gosserieslaan in wijk Het Park in Wervik zonnepanelen. “Zo zorgen we voor goedkope elektriciteit voor onze sociale huurders”, zegt directeur Sonny Ghesquière.

1 december