Proefopstelling in de Ledegemstraat en Overheulestraat

Vanaf dinsdag 26 oktober wordt er een wegversmalling geplaatst in de Ledegemstraat en Overheulestraat in Moorsele. De wegversmalling komt er te staan als een proefopstelling. Het verkeer dat van het centrum komt, heeft voorrang. Het verkeer dat van Ledegem komt, moet voorrang geven. De wegversmalling dient om het verkeer te vertragen en om op die manier dus ook de veiligheid te verhogen. Of de wegversmalling later definitief zal geplaatst worden, is nog niet beslist.