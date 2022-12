Posthoornschool palmt binnenkort Sint-Theresiakerk om de sporten, kerk wordt ontwijd

Nadat de Wijnbergkerk en Sint-Theresiakerk in 2020 werden opengesteld als repetitieruimtes, heeft de gemeente het kerkenbeleidsplan nu verder bijgewerkt. “De laatste misviering in de Sint-Theresiakerk is op Kerstdag”, vertelt priester Jan Parmentier. “Op 8 januari is er wel nog een speciale afscheidsviering. Later kunnen we ook nog communies doen en in juli staat nog een huwelijk gepland, dat al lang vast staat.” Als alles volgens plan verloopt wordt de kerk daarna verkocht aan de scholengemeenschap en de gemeente Wevelgem, Er is een princiepsakkoord gesloten. De geschatte prijs is 220.000 euro. De Posthoornschool wil er hun nieuwe sporthal van maken. “Op dit moment sporten we in het parochiezaaltje, maar dat volstaat uiteraard niet. Naast sporten willen de zaal ook polyvalent gebruiken.” De gemeente wil de voormalige sacristie gebruiken als antennepunt voor gemeentelijke dienstverlening. “De toren kunnen we dan weer inrichten als uitkijkpunt voor bezoekers”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V).