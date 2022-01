Pilote Zara (19) houdt de spanning erin: landing voor wereldrecord opnieuw uitgesteld door slecht weer

Menen/Wervik Drugsdea­ler gevat na onderschep­ping koper in Menen

In Menen is vrijdagavond kort na een drugsdeal een drugsverkoper opgepakt. Het was een anonieme flexpatrouille die de wagen van een gebruiker uit Wervik kon onderscheppen en via verder onderzoek in de buurt de dealer kon klissen.

