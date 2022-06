Patrick en Jacqueline vieren gouden bruiloft

Kortrijk Schattig én triest tegelijk... Groen-raads­lid voedert weesegel­tjes op gemeente­raad in Kortrijk: “Gebruik geen robotmaai­ers ’s nachts”

Vertederend zicht tijdens de gemeenteraad in Kortrijk. Groen-raadslid Cathy Matthieu had er vier babyegeltjes bij zich. Al is de boodschap allesbehalve schattig. Het zijn allemaal weesjes, omdat hun mama door een robotmaaier is gestorven. “Maak van Kortrijk de eerste stad in Vlaanderen waar je ’s nachts geen robotmaaiers mag gebruiken”, roept Cathy Matthieu op.

14 juni