Parachutistenteam HayaBusa haalt derde wereldtitel binnen: “32 formaties op 35 seconden tijd”

Kortrijk ‘t Waaihof en brasserie De Laiterie verkocht aan Immo-Lys: “We bieden het te huur aan, er is veel interesse”

11 augustus Feestzalen ’t Waaihof en de aanpalende brasserie De Laiterie in het Astridpark zijn verkocht aan Immo-Lys. “We zullen de zaken verhuren, daar is veel interesse voor. We krijgen er bijna elke dag een telefoontje over”, vertelt Olivier Vansteenkiste van Immo-Lys. “Het is een toplocatie, met veel potentieel.” De vroegere eigenaar-zaakvoerder Guy Maas (54) werkt nu in Hostellerie Klokhof.