Ouders starten crowdfunding voor prothesen baby Odette: “Ze lijdt aan uiterst zeldzame oogaandoening, de kans was één op enkele miljarden”

Rumbeke/Moorslede Marijn (40) is al heel z'n leven gek op vrachtwa­gens en mag dankzij wedstrijd mee op ronde met de vuilkar: “Respect! Die mannen zouden 55 euro per uur moeten verdienen”

De Moorsleedse Mariska Meerschaut (43) gaf vrijdag haar kleine broer Marijn (40) letterlijk mee met de vuilkar. Dit dankzij een wedstrijd die afvalintercommunale MIROM organiseerde tijdens de Week van het Afvalteam. Rumbekenaar Marijn zwaaide als kleine jongen al wekelijks naar de vuilnisophalers en is tot op vandaag bezeten door vrachtwagens in het algemeen en vuilniswagens in het bijzonder. Door zijn motorische beperking zit een job in de transportbranche er voor hem echter niet in. Mee mogen tijdens een ophaalronde was dan ook een langgekoesterde droom die uitkwam.

15:05