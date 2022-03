Ouders meisjes met PID organiseren tweede comedyavond

Liene en Sofia zijn twee meisjes van 7 jaar die samen in het Sint-Pauluscollege in Wevelgem naar school gaan. Allebei lijden ze aan de zeldzame ziekte PID. PID staat voor primaire immuundeficiëntie en is een verzamelnaam voor de meer dan 400 afwijkingen aan het immuunsysteem. De ziekte valt onder de noemer ‘zeldzame ziekte’ en treft zowel kinderen als volwassenen. Beide meisjes werden goede vriendinnen, en ook de ouders ontwikkelden een bijzonder band met elkaar. Samen kwamen ze tot het idee om een comedynight in elkaar te boksen. De eerste editie ging door in 2019. Nu zaterdag 19 maart gaat al de tweede editie door. De winst gaat INTEGRAAL naar BePOPI vzw, de Belgische patiëntenvereniging voor kinderen en volwassenen met PID. De comedians met dienst zijn onder andere Lukas Lelie en David Galle. De comedynight gaat door in OC De Stekke, de deuren openen om 19 uur.